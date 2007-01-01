Геннадий Новосельцев: «Новый закон будет способствовать прозрачности ведения бизнеса, улучшению условий труда»

20 февраля на заседании сессии принят закон о государственной поддержке ответственных субъектов предпринимательской деятельности.

Согласно документу предприниматели, которые ведут свой бизнес в Калужской области и имеют индекс деловой репутации (ЭКГ-рейтинг) выше 91 балла, смогут рассчитывать на меры господдержки. Им предполагается предоставлять средства из областного бюджета, оказывать содействие в организации участия в выставках, экспозициях, конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях и форумах.

- Мы рассчитываем, что новый закон будет способствовать прозрачности ведения бизнеса, улучшению условий труда, реализации экологических инициатив. Именно эти критерии лежат в основе ЭКГ-рейтинга, – прокомментировал председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

На заседании также был принят закон о поддержке педагогических работников, подготовивших победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. За подготовку одного победителя или призера им будет выплачиваться 100 000 рублей; за подготовку двух и более - 200 000 рублей.

Кроме того, депутаты проиндексировали ряд выплат. Увеличение коснется многодетных семей, реабилитированных граждан и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, ветеранов труда и тружеников тыла, участников боевых действий, ставших инвалидами в результате ранения, контузии, заболеваний, полученных при исполнении государственных обязанностей в Республике Афганистан, Чеченской Республике и Республике Дагестан, граждан, получивших инвалидность вследствие военной травмы, родителей и вдов военнослужащих, специалистов сельской местности, руководителей сельскохозяйственных организаций Калужской области, молодых специалистов сельскохозяйственного производства.

Проиндексированы выплаты участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр, членам спортивных сборных команд Калужской области по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, завоевавшим с 1 января 2019 года звания чемпионов мира, заслуженным тренерам и мастерам спорта, почётным спортивным судьям.