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Общество

Шапша принял участие в заседании проектного комитета по нацпроекту «Кадры»

В среду, 19 февраля, его провела в Москве вице-премьер правительства Татьяна Голикова.
Дмитрий Ивьев
07:57 сегодня
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По словам Голиковой, планируется создание новой модели управления кадровым обеспечением страны. К 2030 году занятость должна увеличиться на 3,4 %.

Для этого предлагается использовать внутренние резервы - увеличивать производительность труда, давать места молодежи.

- Сегодня обсудили запуск мероприятий по четырём федеральным проектам в рамках нацпроекта, - прокомментировал Шапша. - Работу по их своевременному финансированию.

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