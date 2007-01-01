Шапша принял участие в заседании проектного комитета по нацпроекту «Кадры»

В среду, 19 февраля, его провела в Москве вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, планируется создание новой модели управления кадровым обеспечением страны. К 2030 году занятость должна увеличиться на 3,4 %.

Для этого предлагается использовать внутренние резервы - увеличивать производительность труда, давать места молодежи.

- Сегодня обсудили запуск мероприятий по четырём федеральным проектам в рамках нацпроекта, - прокомментировал Шапша. - Работу по их своевременному финансированию.