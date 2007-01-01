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Общество

В калужском магазине «Светофор» нашли нарушения

Дмитрий Ивьев
16:54 сегодня
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Фото: управление Россельхознадзора.
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О результатах проверок в среду, 19 февраля, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В нашем регионе специалисты ведомства выявили в этой сети факты хранения рыбы неизвестного происхождения с признаками дефростации.

- Данная продукция хранилась навалом в картонных коробках без маркировки, содержащей сведения о наименовании продукции, сроках годности, дате выработки, производителе и условиях хранения, - прокомментировали в Россельхознадзоре. - Кроме того, установлено хранение свиных субпродуктов, на которые также отсутствовала маркировка. Указанные обстоятельства не позволили соотнести фактически реализуемую продукцию с данными в информационной системе «Меркурий», что нарушило всю цепочку прослеживаемости от производства продукции до конечного потребителя и не могло достоверно подтвердить ее происхождение, качество и безопасность.

Также выявлены случаи, когда продукты хранились без учета температурных режимов.

Россельхознадзор направил в прокуратуру информацию на согласование внеплановых выездных проверок.

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