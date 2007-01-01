Шапша рассказал о перспективах обнинской больницы

В среду, 19 февраля, губернатор Калужской области вместе с руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой открыл в Обнинске новое приемное отделение.

Из наукограда глава региона поехал в Москву на совещание к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

А по дороге губернатор опубликовал запись о планах КБ №8:

- Среди ближайших планов ФМБА: создание цифрового Центра промышленной медицины с возможностью круглосуточной телемедицинской связи, обновление ангиографа и отделения рентгенэндоваскулярной хирургии, закупка нового комплексного кабинета цифровой рентгенографии, завершение ремонтных работ в амбулаторном звене.

Владислав Шапша напомнил, что за последние два года в обнинскую больницу пришли работать 90 врачей. Еще 50 медиков учатся по целевым направлениям.