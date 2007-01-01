-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Геннадий Новосельцев посетил с рабочим визитом подшефный Первомайск
Общество

Геннадий Новосельцев посетил с рабочим визитом подшефный Первомайск

Представители Калужской области во главе с председателем Законодательного Собрания Геннадием Новосельцевым побывали с рабочим визитом в Первомайске Луганской Народной Республики. В состав делегации вошел депутат Юрий Соловьев.
12:42 сегодня
0 348
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Калужане доставили в подшефный город гуманитарный груз, в формировании которого приняли участие депутаты-единороссы, представители бизнеса, неравнодушные жители области.

Для местных коммунальных служб были привезены материалы и оборудование, которые помогут в обеспечении жителей водоснабжением.

С главой местной администрации Сергеем Колягиным Геннадий Новосельцев обсудил планы дальнейшего сотрудничества.

По поручению главы ЛНР Леонида Пасечника Сергей Колягин вручил Благодарность Александру Гладкому. Александр Константинович, будучи представителем Калужской области в Первомайске, обеспечивал эффективное и плодотворное сотрудничество нашего региона с подшефным городом.

Сейчас в Первомайске помогают налаживать мирную жизнь наши земляки Дмитрий Иванов, Сергей Барышев и Дамир Шабакаев.

Сергей Колягин поблагодарил в лице калужской делегации всех жителей нашей области:

- Я уверен, что с вашей поддержкой мы сможем преодолеть все невзгоды и вновь вернуться к мирной жизни! — подчеркнул он.

Артиллеристам, которые служат на луганской земле, Геннадий Новосельцев с коллегами по поручению главы региона Владислава Шапши привез подарки ко Дню Защитника Отечества, а также специальное оборудование. Бойцам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции, были вручены Благодарственные письма губернатора Калужской области.

По традиции калужане побывали в храмах Первомайска. В Свято-Николаевский храм они передали автомобиль Лада Ларгус, приобретенный на средства, собранные депутатами фракции «Единая Россия». Напомним, что в этом храме все нуждающиеся могут получить еду и приют. Для приготовления пищи сюда были закуплены электрические плиты. В состав груза вошла и сушильная машина для постиранного белья, а также сладости.

Сладкие подарки доставили и в Свято-Петро-Павловский храм. Сюда же были переданы радиаторы отопления, вытяжки для кухни и напольное покрытие.

- Калужская область оказывает Первомайску постоянную помощь. Общими усилиями мы вернули в город воду, отопление, восстанавливаем социальные объекты. В итоге Первомайск фактически стал нашим 27-м муниципалитетом. Будем и дальше работать над тем, чтобы подшефный город был комфортным для жизни, - подчеркнул Геннадий Новосельцев.

Те, кто готов встать на защиту Родины, за информацией могут обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту:

г. Калуга, ул. Максима Горького, 87

Тел.: 88001004766

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
законодательное собрание
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImxMNFBjTUQ2aitVOXYySGdvbWR2cHc9PSIsInZhbHVlIjoic2w1Y1lISEo2SVJ1dG50THk4NU1tcFVudjNxUnNwK1JjdFNwam1BTXdpMVF1UytoekcySEZpMFhWOHRtQzN2T01zSVQ2U0o4Q2xIbXdiYXY0akxKTThoellyVld4REdpYml0MkxMT2JkTEp1TXpseHdwL2I4bHpxcmdqaXRRYXZFRERpZVc5Zk5meXJubEZXWU83S29zUExhbW9VK1kydkZkV3VRaHdDc1JlNVlPTXJpTkdBTTgxY0ppRXFwN204d0RGNTA1UEVkWXQ3OXVBZTBlL041UW5iVUpWSWxjUy90Q1hHamV4R0gzUy81enNIRmsvL1Y3cjdWeHlhRzg2WFVPZWxpbWZIamsvbFJKeHcvRjJJelFDTGZOdHZtaVlYekZJLzhXZTNiNFl4d0xBS3pRZ2ZkUEVlYWNuWlk5aEkzallsMnBSSVJkMlVMZ0JURys1RW42d3BJNitxY1M3eEFxR0VLUVJiYkh5eDR1NC8wU05HUzJlRnJOYTBWTXAzaTRtZCtySEUwbEN1bGpRNzVkb3ZGUlZod3BLWnZyVlYwNk9YTDREQW4yc2FWR291RWlhNEh6Q1Rrd3hqaVhXVCIsIm1hYyI6ImJlMzYxZWQxNzQ2ZThkOGFjOTBkMjM2MDBiMDZjOGY2N2Y2NGE3YWJlNDk4YmNmZDAxZDRhMDA2ZGNjNzgxZDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdQNy9KcEFIckE5dkJnVmp0dW00Umc9PSIsInZhbHVlIjoiVndDWVNWNVNiRktkVXlVKytvekc0RW84WDA0UWtQSHB6bW5mc1dlclc5cUlHWEgwN1RwUzNkcks5eWF3NkE0ZzZFRVVGVnJGUEFDbDZjMnllWGJBRjBwV2NDaW1PQ3U1QWVHZFhhWmxyb2UwV1NlcU52WmRlNlhVS1I1d25QaFZNd0xZVTJqTCt1WDZKNnVQRTg1RTIrZmc1WVNoN2JiaVdKMndLcGFJYmpYYjNrVHk2THh6Zm54cWNOa0R1cWxLMkFRczlGVjVTTjBSOUYvaWdGWm5rYndWRnVCS0t2cVJodWlKdUlEWTZ1VXAydDF6dGViSUVoZlF6bm1oQ01LeEJYQ2poejlaZkZsNUcva1Nqa3phOGczcFBCdHc4SC9xenhEaklVNkYyVm9rRFhJRlFwcWFKMlNSWFkwRlhySU5ocUxQaHNpZ1o1TkpFdU45TnVkM1Bva1huZVJyQ0ZrSnNtekdSM1JZWW9ORWwvYUJ1eHh1OEowdmh3alBROFFZYWlCaDhCNFJGRkdiMGxIZitvWjZNSXpjdHhhNG80YldyQjJQT3daYVJRbHB0emRoUU1GVUhBRjhrekJWVzJsWHpZU2hFZU1GSXhXMUhVbnFHZUZod0RtUUhxbllQL1d6aVM5TGhUc1JDeE5Ja0FMak5XRnRQdEFMYUFUZVAzTUlLeStNWkNQTmo1UTJHTWthb3p3ZFJPbVBuSWtOQjJjMkdDMVp2cDlLc093OE1Pem10elhrS25pamVrNTE4UkR2RHB0TXhiWnp4OEN3MzF4Q1RnVk9TSzgyWXVZcE5hV01lOVZKYzJ1VVhtV2JmcmpCVllEZ29QSlVGOTlqOHBoUCIsIm1hYyI6IjFhOWNjNWYyMDQzYjdhMmZmZjY1ZWQ3MTRlNmU4YTFjYWNmZTNhMGU0NjJiN2I5ZmU2NGYwNjFjMzgwYmUyNmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+