Геннадий Новосельцев посетил с рабочим визитом подшефный Первомайск

Представители Калужской области во главе с председателем Законодательного Собрания Геннадием Новосельцевым побывали с рабочим визитом в Первомайске Луганской Народной Республики. В состав делегации вошел депутат Юрий Соловьев.

Калужане доставили в подшефный город гуманитарный груз, в формировании которого приняли участие депутаты-единороссы, представители бизнеса, неравнодушные жители области.

Для местных коммунальных служб были привезены материалы и оборудование, которые помогут в обеспечении жителей водоснабжением.

С главой местной администрации Сергеем Колягиным Геннадий Новосельцев обсудил планы дальнейшего сотрудничества.

По поручению главы ЛНР Леонида Пасечника Сергей Колягин вручил Благодарность Александру Гладкому. Александр Константинович, будучи представителем Калужской области в Первомайске, обеспечивал эффективное и плодотворное сотрудничество нашего региона с подшефным городом.

Сейчас в Первомайске помогают налаживать мирную жизнь наши земляки Дмитрий Иванов, Сергей Барышев и Дамир Шабакаев.

Сергей Колягин поблагодарил в лице калужской делегации всех жителей нашей области:

- Я уверен, что с вашей поддержкой мы сможем преодолеть все невзгоды и вновь вернуться к мирной жизни! — подчеркнул он.

Артиллеристам, которые служат на луганской земле, Геннадий Новосельцев с коллегами по поручению главы региона Владислава Шапши привез подарки ко Дню Защитника Отечества, а также специальное оборудование. Бойцам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции, были вручены Благодарственные письма губернатора Калужской области.

По традиции калужане побывали в храмах Первомайска. В Свято-Николаевский храм они передали автомобиль Лада Ларгус, приобретенный на средства, собранные депутатами фракции «Единая Россия». Напомним, что в этом храме все нуждающиеся могут получить еду и приют. Для приготовления пищи сюда были закуплены электрические плиты. В состав груза вошла и сушильная машина для постиранного белья, а также сладости.

Сладкие подарки доставили и в Свято-Петро-Павловский храм. Сюда же были переданы радиаторы отопления, вытяжки для кухни и напольное покрытие.

- Калужская область оказывает Первомайску постоянную помощь. Общими усилиями мы вернули в город воду, отопление, восстанавливаем социальные объекты. В итоге Первомайск фактически стал нашим 27-м муниципалитетом. Будем и дальше работать над тем, чтобы подшефный город был комфортным для жизни, - подчеркнул Геннадий Новосельцев.

Те, кто готов встать на защиту Родины, за информацией могут обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту:

г. Калуга, ул. Максима Горького, 87

Тел.: 88001004766