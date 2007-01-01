Высокий уровень комфорта

ЭХЦ ПРО на Правом берегу – это динамично развивающийся частный медицинский центр в Калуге, в котором доступна высококвалифицированная медицинская помощь для детей и взрослых, различные виды диагностических исследований.

Магнитно–резонансная томография.

Спирально–компьютерная томография (СКТ).

Рентген.

Ультразвуковая диагностика (УЗИ).

Полный спектр анализов.

Процедурный кабинет.

Функциональная диагностика.

Прием профильных специалистов: терапевта, оториноларинголога, хирурга, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, травматолога–ортопеда, гинеколога, флеболога, колопроктолога, эндокринолога, педиатра, детского невролога, детского травматолога.

Гибкая система скидок на комплексные исследования и специальные предложения:

«Жизнь без головной боли» (МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника + консультация невролога) – 7000 рублей.

«Здоровая спина» (МРТ любого отдела позвоночника + консультация невролога) — 4000 рублей.

МРТ коленного сустава — 3000 рублей.

МРТ тазобедренного сустава — 3000 рублей.

ЭХЦ ПРО на Правом берегу – это сочетание современного оборудования экспертного класса, профессионализма врачей и лаборантов, чуткого отношения к каждому пациенту и высокого уровня комфорта.

Центр работает с 7:30 до 20:00 по адресу: г. Калуга, Правобережный проезд, д.13 (удобная парковка).

Запись осуществляется:

по телефону: 8(4842)926-926

на сайте: https://mrt40.ru

WhatsApp: 8 920 091 57 11 (только для входящих сообщений).

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