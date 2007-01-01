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Высокий уровень комфорта

15:26 сегодня
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ЭХЦ ПРО на Правом берегу – это динамично развивающийся частный медицинский центр в Калуге, в котором доступна высококвалифицированная медицинская помощь для детей и взрослых, различные виды диагностических исследований.

  • Магнитно–резонансная томография.
  • Спирально–компьютерная томография (СКТ).
  • Рентген.
  • Ультразвуковая диагностика (УЗИ).
  • Полный спектр анализов.
  • Процедурный кабинет.
  • Функциональная диагностика.
  • Прием профильных специалистов: терапевта, оториноларинголога, хирурга, невролога, кардиолога, гастроэнтеролога, травматолога–ортопеда, гинеколога, флеболога, колопроктолога, эндокринолога, педиатра, детского невролога, детского травматолога.

Гибкая система скидок на комплексные исследования и специальные предложения:

  • «Жизнь без головной боли» (МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника + консультация невролога) – 7000 рублей.
  • «Здоровая спина» (МРТ любого отдела позвоночника + консультация невролога) — 4000 рублей.
  • МРТ коленного сустава — 3000 рублей.
  • МРТ тазобедренного сустава — 3000 рублей.

ЭХЦ ПРО на Правом берегу – это сочетание современного оборудования экспертного класса, профессионализма врачей и лаборантов, чуткого отношения к каждому пациенту и высокого уровня комфорта.

Центр работает с 7:30 до 20:00 по адресу: г. Калуга, Правобережный проезд, д.13 (удобная парковка).

Запись осуществляется:

  • по телефону: 8(4842)926-926
  • на сайте: https://mrt40.ru
  • WhatsApp: 8 920 091 57 11 (только для входящих сообщений).

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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