Профилактика – залог здоровья

Рост числа пациентов с мочекаменной болезнью сегодня вызывает обоснованную тревогу у врачей, да и у всех, кто заботится о своем здоровье.

В России, по разным данным, мочекаменная болезнь cоставляет от 30 до 50% всех госпитализаций в отделения урологии, а на 100 000 населения приходится 500–550 пациентов с диагнозом «мочекаменная болезнь».

Об особенностях заболевания и современных методах лечения мочекаменной болезни мы поговорили с врачом урологом-андрологом Эндохирургического Центра в Калуге Кириллом Николаевичем Раздобреевым.

— Часто ли на прием к урологу приходят пациенты с мочекаменной болезнью?

— Да, мочекаменная болезнь (МКБ) является одной из наиболее распространенных причин обращений к урологу. По статистике, около 10 - 15% населения в течение жизни сталкивается с этим заболеванием. В последние годы наблюдается рост заболеваемости, что может быть связано с изменениями в образе жизни и рационе питания. Часто пациенты обращаются в период отхождения конкремента из почки, что провоцирует выраженный болевой синдром (почечная колика). В таком случае нередко требуется госпитализация и проведение экстренного, оперативного вмешательства, что говорит о необходимости более ранней профилактики и диагностики этого заболевания.

— А не могли бы Вы охарактеризовать среднестатистического пациента с МКБ? Кто находится в «зоне риска»?

— Заболевание встречается как у мужчин, так и у женщин, однако мужчины чаще обращаются за помощью из-за более выраженных болей.

Возраст пациентов — в среднем от 30 до 50 лет, хотя случаи мочекаменной болезни встречаются и у детей, особенно в семьях с предрасположенностью.

Риск развития МКБ повышен у людей с малоподвижным образом жизни, а также у тех, кто работает в условиях высоких температур или недостаточно употребляет жидкости, неправильно питается (избыток соли, недостаток воды), имеет хронические заболевания (например, диабет), злоупотребляет алкоголем.

— Мочекаменную болезнь возможно лечить консервативным способом или без операции не обойтись?

— Консервативное лечение возможно при наличии небольших камней (менее 5 мм), либо камней, состоящих из мочевой кислоты, а также на первоначальных стадиях заболевания без серьезных осложнений. В таких случаях рекомендуются изменения в образе жизни, диете и медикаментозное лечение для контроля симптомов.

Для пациентов с таким диагнозом в ЭХЦ раз в 2 месяца мы проводим «школу мочекаменной болезни», где подробно рассматриваем способы профилактики рецидивов.

Но есть случаи, когда действительно без оперативного лечения не обойтись. К ним относятся:

наличие крупных камней (обычно более 5-7 мм), которые не могут выйти самостоятельно.

Повторяющиеся эпизоды почечной колики с сильными болями.

Осложнения, такие как хроническая инфекция мочевых путей или нарушение оттока мочи из почек.

— Возможно ли проведение таких операций в Эндохирургическом центре?

— Да. В ЭХЦ активно развивается отделение урологии, было закуплено современное оборудование для проведения высокотехнологичных урологических операций, поэтому нашим пациентам стали доступны современные методы оперативного лечения, а именно:

оперативное лечение камней любой плотности, размеров и локализации (почка, мочеточники, мочевой пузырь).

Гибкая эндоскопия (РИРХ) — ​дробление камней в почке без проколов и разрезов (эксклюзивно в Калуге).

Чрескожная миниперкутанная лапаксия («миниперк») — дробление камней в почке инструментом малого диаметра.

Эндоскопическая комбинированная нефролитотрипсия — ​методика дробления крупных и сложных камней в почке, выполняемая в экспертных урологических отделениях.

Данные методики выполняются с применением тулиевого лазеров с минимальным сроком госпитализация (хирургия одного дня).

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