Динамичная карьера и уверенность в завтрашнем дне
Завод «Меркатор Калуга» был открыт в 2014 году. Мы ежедневно создаем уникальные технические решения для дорожно-коммунальной отрасли на постоянно действующих 7 производственных участках. Проектная мощность завода составляет до 1300 машин в год.
Современное технологическое оборудование и выстроенный производственный процесс позволяют создавать машины, работающие в сложных условиях эксплуатации более 10 лет.
Работать в «Меркатор Холдинг» — это заниматься значимым делом вместе с небезразличными профессионалами. Мы приглашаем к сотрудничеству специалистов, разделяющих базовые ценности компании: профессионализм, высокая степень ответственности, саморазвитие и самоорганизация, ориентированность на результат.
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ
1. Инженер-программист
Обязанности:
Разработка системы управления дорожно-коммунальной техникой.
Требования:
- Начальное профессиональное образование, высшее, неполное высшее,
- Среднее (полное) общее образование.
- Способность работать, соблюдая инструкции и временные рамки.
- Опыт работы в программе Codesys.
- Наличие опыта работы с ЯП Си.
- Работа с CAN.
- Работа с электрикой и гидравликой
График работы:
5\2.
2. Инженер-технолог
Обязанности:
- Разработка техпроцессов согласно стандартам предприятия.
- Разработка управляющих программ для станков, обрабатывающих листовой металл
- Проверка конструкторской документации на технологичность.
- Сопровождение производства.
Требования:
- Высшее техническое образование.
- Опыт работы в машиностроительной отрасли приветствуется
- Уверенное владение программными ресурсами ПК: Word, Excel.
- Знание CAD программ: SolidWorks, AutoCAD, Компас.
График работы:
5/2 с 08:00 до 17:00.
3. Слесарь механосборочных работ
Обязанности:
Выполнение слесарно-сборочных и монтажных работ при производстве комбинированных дорожных машин.
Требования:
- Среднее профессиональное образование (автослесарь\слесарь-ремонтник).
- Опыт работы на производственных предприятиях.
- Опыт работы по специальности автослесарь.
График работы:
5/2, сменный.
4. Автоэлектрик
Обязанности:
Подключение электрооборудования дорожной и коммунальной техники.
Требования:
- Опыт работы от 1 года.
- Среднее специальное/техническое образование.
График работы:
5/2 сменный.
5. Сварщик
Обязанности:
- Сварочные работы на п/автомате, аргон.
- Контроль качества выполненной работы.
- Поддержание чистоты на рабочем месте.
Требования:
- Среднее профессиональнее образование по специальности электросварщик
- Умение читать чертежи;
- Ответственность.
График работы:
5\2, сменный.
6. Оператор ЧПУ (лазерная резка металла)
Обязанности:
- Подготовка к запуску оборудования перед работой (включение и контроль параметров оборудования).
- Загрузка и размещение материала (сырье).
- Выбор соответствующих параметров резки и последующий контроль процесса, согласно выбранной детали, характеристики и толщины материала.
- Наблюдение и контроль работы лазерной установки по измерительным приборам, цифровым табло, сигнальным лампам.
- Контроль качества получаемой продукции.
- Корректировка параметров резки для оптимизации процесса и минимизации дефектов продукции.
- Снятие готовых деталей и упаковка.
- Соблюдение порядка и чистоты на рабочем месте и оборудовании.
Требования:
- Среднее специальное образование.
- Профильный опыт работы.
График работы:
5/2 сменный.
7. Автомойщик
Обязанности:
Мойка легковых и грузовых автомобилей.
Требования:
- Можно без опыта работы.
- Желание работать и зарабатывать.
- Ответственность.
- Аккуратность.
- Умение работать в команде.
График работы:
5/2 с 07:00 до 16:00.
8. Кладовщик
Обязанности:
- Операции по приемке и отпуску ТМЦ.
- Комплектование заявок на складах предприятия.
- Работа в учетной системе 1С.
Требования:
- Опыт работы кладовщиком не менее года.
- Знание основных принципов работы в учетной системе 1С.
- Умение работать на электроштабелере.
График работы:
5/2 сменный.
Наши преимущества
- доставка служебным транспортом
- постоянный ТД
- ДМС (после прохождения испытательного срока)
- стабильная з/п 2 раза в месяц
248033, Россия, Калужская обл., г. Калуга, ул. Энергетиков, 2.
Тел.: 8 (4842) 20-01-63.
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