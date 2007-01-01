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Динамичная карьера и уверенность в завтрашнем дне

15:10 сегодня
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Завод «Меркатор Калуга» был открыт в 2014 году. Мы ежедневно создаем уникальные технические решения для дорожно-коммунальной отрасли на постоянно действующих 7 производственных участках. Проектная мощность завода составляет до 1300 машин в год.

Современное технологическое оборудование и выстроенный производственный процесс позволяют создавать машины, работающие в сложных условиях эксплуатации более 10 лет.

Работать в «Меркатор Холдинг» — это заниматься значимым делом вместе с небезразличными профессионалами. Мы приглашаем к сотрудничеству специалистов, разделяющих базовые ценности компании: профессионализм, высокая степень ответственности, саморазвитие и самоорганизация, ориентированность на результат.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

1. Инженер-­программист

Обязанности:

Разработка системы управления дорожно-­коммунальной техникой.

Требования:

  • Начальное профессиональное образование, высшее, неполное высшее,
  • Среднее (полное) общее образование.
  • Способность работать, соблюдая инструкции и временные рамки.
  • Опыт работы в программе Codesys.
  • Наличие опыта работы с ЯП Си.
  • Работа с CAN.
  • Работа с электрикой и гидравликой

График работы:

5\2.

2. Инженер-­технолог

Обязанности:

  • Разработка техпроцессов согласно стандартам предприятия.
  • Разработка управляющих программ для станков, обрабатывающих листовой металл
  • Проверка конструкторской документации на технологичность.
  • Сопровождение производства.

Требования:

  • Высшее техническое образование.
  • Опыт работы в машиностроительной отрасли приветствуется
  • Уверенное владение программными ресурсами ПК: Word, Excel.
  • Знание CAD программ: SolidWorks, AutoCAD, Компас.

График работы:

5/2 с 08:00 до 17:00.

3. Слесарь механосборочных работ

Обязанности:

Выполнение слесарно-­сборочных и монтажных работ при производстве комбинированных дорожных машин.

Требования:

  • Среднее профессиональное образование (автослесарь\слесарь-­ремонтник).
  • Опыт работы на производственных предприятиях.
  • Опыт работы по специальности автослесарь.

График работы:

5/2, сменный.

4. Автоэлектрик

Обязанности:

Подключение электрооборудования дорожной и коммунальной техники.

Требования:

  • Опыт работы от 1 года.
  • Среднее специальное/техническое образование.

График работы:

5/2 сменный.

5. Сварщик

Обязанности:

  • Сварочные работы на п/автомате, аргон.
  • Контроль качества выполненной работы.
  • Поддержание чистоты на рабочем месте.

Требования:

  • Среднее профессиональнее образование по специальности электросварщик
  • Умение читать чертежи;
  • Ответственность.

График работы:

5\2, сменный.

6. Оператор ЧПУ (лазерная резка металла)

Обязанности:

  • Подготовка к запуску оборудования перед работой (включение и контроль параметров оборудования).
  • Загрузка и размещение материала (сырье).
  • Выбор соответствующих параметров резки и последующий контроль процесса, согласно выбранной детали, характеристики и толщины материала.
  • Наблюдение и контроль работы лазерной установки по измерительным приборам, цифровым табло, сигнальным лампам.
  • Контроль качества получаемой продукции.
  • Корректировка параметров резки для оптимизации процесса и минимизации дефектов продукции.
  • Снятие готовых деталей и упаковка.
  • Соблюдение порядка и чистоты на рабочем месте и оборудовании.

Требования:

  • Среднее специальное образование.
  • Профильный опыт работы.

График работы:

5/2 сменный.

7. Автомойщик

Обязанности:

Мойка легковых и грузовых автомобилей.

Требования:

  • Можно без опыта работы.
  • Желание работать и зарабатывать. 
  • Ответственность.
  • Аккуратность.
  • Умение работать в команде.

График работы:

5/2 с 07:00 до 16:00.

8. Кладовщик

Обязанности:

  • Операции по приемке и отпуску ТМЦ.
  • Комплектование заявок на складах предприятия.
  • Работа в учетной системе 1С.

Требования:

  • Опыт работы кладовщиком не менее года.
  • Знание основных принципов работы в учетной системе 1С.
  • Умение работать на электро­штабелере.

График работы:

5/2 сменный.

Наши преимущества

  • доставка служебным транспортом
  • постоянный ТД
  • ДМС (после прохождения испытательного срока)
  • стабильная з/п 2 раза в месяц

248033, Россия, Калужская обл., г. Калуга, ул. Энергетиков, 2.

Тел.: 8 (4842) 20-01-63.

https://www.kp40.ru/news/society/122501/?force-view=1

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