Динамичная карьера и уверенность в завтрашнем дне

Завод «Меркатор Калуга» был открыт в 2014 году. Мы ежедневно создаем уникальные технические решения для дорожно-коммунальной отрасли на постоянно действующих 7 производственных участках. Проектная мощность завода составляет до 1300 машин в год.

Современное технологическое оборудование и выстроенный производственный процесс позволяют создавать машины, работающие в сложных условиях эксплуатации более 10 лет.

Работать в «Меркатор Холдинг» — это заниматься значимым делом вместе с небезразличными профессионалами. Мы приглашаем к сотрудничеству специалистов, разделяющих базовые ценности компании: профессионализм, высокая степень ответственности, саморазвитие и самоорганизация, ориентированность на результат.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ

1. Инженер-­программист

Обязанности:

Разработка системы управления дорожно-­коммунальной техникой.

Требования:

Начальное профессиональное образование, высшее, неполное высшее,

Среднее (полное) общее образование.

Способность работать, соблюдая инструкции и временные рамки.

Опыт работы в программе Codesys.

Наличие опыта работы с ЯП Си.

Работа с CAN.

Работа с электрикой и гидравликой

График работы:

5\2.

2. Инженер-­технолог

Обязанности:

Разработка техпроцессов согласно стандартам предприятия.

Разработка управляющих программ для станков, обрабатывающих листовой металл

Проверка конструкторской документации на технологичность.

Сопровождение производства.

Требования:

Высшее техническое образование.

Опыт работы в машиностроительной отрасли приветствуется

Уверенное владение программными ресурсами ПК: Word, Excel.

Знание CAD программ: SolidWorks, AutoCAD, Компас.

График работы:

5/2 с 08:00 до 17:00.

3. Слесарь механосборочных работ

Обязанности:

Выполнение слесарно-­сборочных и монтажных работ при производстве комбинированных дорожных машин.

Требования:

Среднее профессиональное образование (автослесарь\слесарь-­ремонтник).

Опыт работы на производственных предприятиях.

Опыт работы по специальности автослесарь.

График работы:

5/2, сменный.

4. Автоэлектрик

Обязанности:

Подключение электрооборудования дорожной и коммунальной техники.

Требования:

Опыт работы от 1 года.

Среднее специальное/техническое образование.

График работы:

5/2 сменный.

5. Сварщик

Обязанности:

Сварочные работы на п/автомате, аргон.

Контроль качества выполненной работы.

Поддержание чистоты на рабочем месте.

Требования:

Среднее профессиональнее образование по специальности электросварщик

Умение читать чертежи;

Ответственность.

График работы:

5\2, сменный.

6. Оператор ЧПУ (лазерная резка металла)

Обязанности:

Подготовка к запуску оборудования перед работой (включение и контроль параметров оборудования).

Загрузка и размещение материала (сырье).

Выбор соответствующих параметров резки и последующий контроль процесса, согласно выбранной детали, характеристики и толщины материала.

Наблюдение и контроль работы лазерной установки по измерительным приборам, цифровым табло, сигнальным лампам.

Контроль качества получаемой продукции.

Корректировка параметров резки для оптимизации процесса и минимизации дефектов продукции.

Снятие готовых деталей и упаковка.

Соблюдение порядка и чистоты на рабочем месте и оборудовании.

Требования:

Среднее специальное образование.

Профильный опыт работы.

График работы:

5/2 сменный.

7. Автомойщик

Обязанности:

Мойка легковых и грузовых автомобилей.

Требования:

Можно без опыта работы.

Желание работать и зарабатывать.

Ответственность.

Аккуратность.

Умение работать в команде.

График работы:

5/2 с 07:00 до 16:00.

8. Кладовщик

Обязанности:

Операции по приемке и отпуску ТМЦ.

Комплектование заявок на складах предприятия.

Работа в учетной системе 1С.

Требования:

Опыт работы кладовщиком не менее года.

Знание основных принципов работы в учетной системе 1С.

Умение работать на электро­штабелере.

График работы:

5/2 сменный.

Наши преимущества

доставка служебным транспортом

постоянный ТД

ДМС (после прохождения испытательного срока)

стабильная з/п 2 раза в месяц

248033, Россия, Калужская обл., г. Калуга, ул. Энергетиков, 2.

Тел.: 8 (4842) 20-01-63.

https://www.kp40.ru/news/society/122501/?force-view=1