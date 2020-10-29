Шесть лет — много это или мало?

Для ребенка, который скоро пойдет в школу, это только самое начало самостоятельной жизни.

А для медицинской клиники — это вполне солидный возраст, который подтверждает, что мы нужны нашим пациентам. Начав с двух врачебных кабинетов и нескольких узких специалистов, за 6 лет мы сделали большие шаги в сторону как оснащения современным оборудованием, так и расширения объемов помощи, которую можем оказывать детям и взрослым.

Появились новые врачи, освоены новые методы лечения. Взрослые пациенты с патологией опорно-двигательного аппарата могут получать эффективные и передовые неоперативные методы лечения травм и дегенеративных заболеваний суставов, такие как ударно-волновая терапия, терапия плазмой, обогащенной тромбоцитами, совмещенная с терапией полинуклеотидами, локальная инъекционная терапия болевых синдромов при различных заболеваниях и многое другое.

С 2024 г. в клинике начало работать новое направление в лечении заболеваний спины и суставов — кинезиотерапия на установке «Экзарта». Опытные специалисты-реабилитологи позволяют справиться с серьезными случаями, даря радость безболезненного движения пациентам с артрозами, остеохондрозами и контрактурами суставов после травм и операций.

Детские и взрослые травматологи-ортопеды, детский невролог, детский и взрослый гематолог, детский и взрослый нейрохирург, детский хирург и детский уролог, дерматолог, реабилитолог и кинезиотерапевт, специалист ЛФК — все мы работаем над тем, чтобы вы и ваши семьи были здоровы!

г. Калуга, ул. Комфортная, 3

тел.: 8 (920) 898-62-87, 8 (4842) 926-996

comfortclinic@yandex.ru

www.comfortclinic.ru

Правый берег. Комфорт Парк.

Лицензия ЛО-40-01-001887 от 29.10.2020 г

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ