Зачем знать свой уровень витамина D3

И чем грозит его дефицит.

— Низкий уровень витамина D — ​достаточно распространенная проблема, — ​говорит эндокринолог калужской клиники МЕДИКПРО Наталия Шабанова. — ​Организм может получать его двумя способами: через пищу и под воздействием солнечного света. В продуктах содержание этого витамина очень низкое. А географическое положение нашей страны такое, что из-за более острого угла падения солнечных лучей и их рассеивания в атмосфере с ноября по март кожа практически не вырабатывает витамин D вне зависимости от времени, которое проводится на солнце. Кроме того, сейчас рекомендуется применять солнцезащитные средства. Они защищают от вредного действия УФ-лучей, но угнетают синтез витамина D на 95–98%.

Специфических проявлений дефицита витамина D нет, иногда может беспокоить усталость, мышечная слабость, плохое настроение, частые простудные заболевания. У пожилых людей возникают трудности при ходьбе, поддержании равновесия, что грозит переломами. В большинстве же случаев человек даже и не подозревает о недостатке этого витамина. Поэтому рекомендуется сдать анализ на определение в крови концентрации 25(ОН)D. Нормальный уровень витамина D — ​40–60 нг/мл.

Последние исследования связывают дефицит витамина D с повышением риска развития таких заболеваний, как сахарный диабет, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, рак толстого кишечника, прогрессирование болезни почек и др. Особенно опасен дефицит этого витамина при беременности: возможны риски инфекций, преждевременных родов, возникновение гестационного диабета. Пожилых людей витамин D защищает от нейродегенеративных заболеваний и падений.

Рецепторы к витамину D есть во многих органах и тканях. Он помогает усваивать кальций и фосфор, предотвращает развитие рахита у детей и остеомаляции (снижение минерализации костей) у взрослых, применяется для профилактики остеопороза, поддерживает нормальное состояние кожи и обновление волосяных фолликул, оказывает влияние на репродуктивную, нервную, сердечно-­сосудистую и иммунную системы.

При выявленном дефиците оптимальная доза витамина D и препарат подбираются только индивидуально. Можно прийти к нам в клинику и за один день сдать анализы, получить консультацию эндокринолога. По записи это можно сделать без очереди. Анализ на витамин D можно сдать в любой день.

Нельзя принимать большие дозы витамина D самостоятельно. D относится к жирорастворимым, поэтому медленно выводится из организма. Передозировка возможна и проявляется повышением уровня кальция в крови или в моче, что способствует образованию почечных камней.

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