Технология будущего: в «D.S. Стоматологии» применяется инновационная диагностика DIERS
Для достижения успеха в лечении важно определить, что именно стало источником проблемы пациента.
Дисфункции отделов позвоночника, таза, стоп могут привести к зубочелюстным проблемам. Например, искривление позвоночника сказывается на положении зубов и грозит более ускоренным их истиранием с одной из сторон.
Современная диагностика требует комплексного подхода с учетом анализа всего опорно-двигательного аппарата.
Врачи «D. S. Стоматологии» одними из первых в Калуге и области стали применять полную диагностику на оптической системе DIERS Formetric 4D (видео-растровая стереография).
Это наиболее распространенная в мире система для оптического 3D/4D анализа позвоночника.
DIERS позволяет увидеть пациента с головы до ног, определить весь спектр проблем и с учетом полученных данных выстроить индивидуальную тактику лечения. Диагностика высокоточная, быстрая и длится всего несколько минут, при этом абсолютно безопасная — бесконтактная и безлучевая.
DIERS выстраивает трехмерные изображения позвоночника. Измерения проводятся в состоянии покоя и во время движения. Особенно важна такая диагностика пациентам, проходящим ортодонтическое лечение, и пациентам с тотальными реконструкциями.
С помощью DIERS можно выявить:
- кифоз, сколиоз, лордоз, остеохондроз, блокады,
- асимметрии, неправильную осанку, плоскостопие,
- смещение позвонков, •перекос и скручивание таза,
- несоответствие длины ног,
- челюстно-лицевые нарушения, дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава.
DIERS — технология будущего, которая сегодня доступна и в Калуге.
Г. Калуга, ул. Пролетарская, 51, ул. Баррикад, 10 (детское отделение).
Тел.: 8 (4842) 56-78-78, 8-800-500-10-90.
denta.kaluga@mail.ru dsstom.ru
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