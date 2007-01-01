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Технология будущего: в «D.S. Стоматологии» применяется инновационная диагностика DIERS

11:13 сегодня
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Для достижения успеха в лечении важно определить, что именно стало источником проблемы пациента.

Дисфункции отделов позвоночника, таза, стоп могут привести к зубочелюстным проблемам. Например, искривление позвоночника сказывается на положении зубов и грозит более ускоренным их истиранием с одной из сторон.

Современная диагностика требует комплексного подхода с учетом анализа всего опорно-­двигательного аппарата.

Врачи «D. S. Стоматологии» одними из первых в Калуге и области стали применять полную диагностику на оптической системе DIERS Formetric 4D (видео-растровая стереография).

Это наиболее распространенная в мире система для оптического 3D/4D анализа позвоночника.

DIERS позволяет увидеть пациента с головы до ног, определить весь спектр проблем и с учетом полученных данных выстроить индивидуальную тактику лечения. Диагностика высокоточная, быстрая и длится всего несколько минут, при этом абсолютно безопасная — ​бесконтактная и безлучевая.

DIERS выстраивает трехмерные изображения позвоночника. Измерения проводятся в состоянии покоя и во время движения. Особенно важна такая диагностика пациентам, проходящим ортодонтическое лечение, и пациентам с тотальными реконструкциями.

С помощью DIERS можно выявить:

  • кифоз, сколиоз, лордоз, остеохондроз, блокады,
  • асимметрии, неправильную осанку, плоскостопие,
  • смещение позвонков, •перекос и скручивание таза,
  • несоответствие длины ног,
  • челюстно-­лицевые нарушения, дисфункцию височно-­нижнечелюстного сустава.

DIERS — технология будущего, которая сегодня доступна и в Калуге.

Г. Калуга, ул. Пролетарская, 51, ул. Баррикад, 10 (детское отделение).

Тел.: 8 (4842) 56-78-78, 8-800-500-10-90.

denta.kaluga@mail.ru dsstom.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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