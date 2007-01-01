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Партия «Новые люди» потребовала увеличить расходы на медицину и образование после СВО

Перераспределить бюджет на медицину и образование сразу после окончания СВО — с таким предложением выступил лидер фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев. На фоне разговоров о скором мире он заявил, что стране нужна принципиально новая социальная политика. Как это может отразиться на Калужской области?
Дмитрий Ивьев
09:39 сегодня
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«За время СВО люди увидели, что у России есть деньги. И люди не понимают, сколько можно на них экономить. Нам победы нужны не только на фронте, но и в медицине, образовании, в ЖКХ. В это и нужно будет вкладывать освободившиеся деньги — вместо того, чтобы прятать всё в новую кубышку. Поднять зарплаты учителям и врачам. Помочь молодым семьям с жильём, инвестировать в науку и новые технологии — вот наши цели», —сказал Алексей Нечаев.

Чтобы освободившиеся после СВО ресурсы тратились по назначению, в России следует создать независимое Агентство эффективности. Эту инициативу озвучил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Значительная часть бюджета уходит на содержание армии чиновников. Меньше становится врачей и учителей. Всё оптимизируют. И только количество чиновников в стране растёт с каждым годом. Это тупиковая политика, которую нужно пересматривать. Уже сейчас треть всех чиновников можно спокойно заменить на искусственный интеллект. А сэкономленные деньги перенести на социальные расходы», — предлагает Владислав Даванков.

А к чиновникам, которые не попадут под сокращение, депутаты предлагают изменить требования. Главным образом ввести принцип персональной ответственности в каждой сфере. Например, тех, кто отвечает за ЖКХ, обязать лично выезжать на место аварий и находиться там до полного устранения. Об этом заявила депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

«Зимой аварий в сфере ЖКХ особенно много. И чтобы они устранялись быстрее, чиновникам нужен новый тип мотивации. Сейчас  у нас во многих регионах работает схема, когда чиновник приехал на место прорыва трубы, быстренько отчитался журналистам, что работа ведётся. И уехал обратно в тёплый кабинет. А люди остались мёрзнуть. Если мы хотим, чтобы проблема решалась быстро, нужно обязать профильных чиновников находится на месте аварии вплоть до её устранения», — считает Сардана Авксентьева.

Ещё одно предложение депутатов от «Новых людей» — уравнять требования к питанию школьников и чиновников. По мнению Сарданы Авксентьевой, в то время как депутаты и чиновники получают сбалансированное, разнообразное и качественное питание, в школьных столовых часто возникают жалобы на несвежие продукты, низкое качество блюд и недостаточное разнообразие.

«В новостях часто показывают, как чиновники или депутаты приходят в школьную столовую, пробуют еду и остаются в восторге. Но во многих регионах дети этих восторгов не разделяют. Одна из причин – разные поставщики для разных категорий учреждений. В школьные столовые часто выбирают поставщиков по принципу минимальной цены. При этом поставщики питания для столовых чиновников и депутатов выбираются по принципу высокого качества. Будет справедливо требования уравнять», – заявила депутат от партии.

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