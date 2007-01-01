Калугу засыпает снегом

Необычная для нынешней зимы погода наблюдается в среду, 19 февраля.

По данным синоптиков, снег с небольшой интенсивностью будет идти целый день.

Следующие снегопады в прогнозе есть только после 25 февраля.

На улицах города пока не наблюдается больших заторов.