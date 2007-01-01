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Общество

В Воротынске собрали гуманитарную помощь солдатам

Дмитрий Ивьев
14:00 сегодня
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Посылки подготовили в местной школе №1, сообщили 18 февраля в городской администрации.

Военнослужащим передадут необходимые вещи и письма.

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