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Общество

Шапша принял участие в стратегической сессии по вопросам развития образования

Во вторник, 18 февраля, ее провел в Москве премьер-министр Михаил Мишустин.
Дмитрий Ивьев
16:55 сегодня
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Сейчас по поручению президента идет разработка Стратегии развития образования России до 2040 года.

- В основу Стратегии лягут лучшие традиции и практики отечественной научной и педагогической школы, сегодняшние достижения, - отметил губернатор Калужской области. - Одно из них - федеральный проект «Профессионалитет». Калужская область его активный участник.

В ходе совещания обсуждались нехватка педагогов и повышение уровня их подготовки.

- Представили свои предложения, - подчеркнул Владислав Шапша.

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