В Калуге открылась выставка «Природа Калужской области»

Фотографии представили в визит-центре Национального парка «Угра».

В церемонии открытия 17 февраля участвовал министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа.

На выставке можно увидеть 100 работ калужского фотографа Константина Ширяева.

Как отметил Владимир Жипа, работы Ширяева помогут увидеть красоту природы в большом и малом и обязательно получат отклик в сердцах наших жителей.

Бесплатная выставка работает до конца февраля на Ленина, 124 по будням с 9:00 до 17:00 (в пятницу - до 16.00).