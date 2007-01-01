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Общество

В Калуге открылась выставка «Природа Калужской области»

Фотографии представили в визит-центре Национального парка «Угра».
Дмитрий Ивьев
14:45 сегодня
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В церемонии открытия 17 февраля участвовал министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа.

На выставке можно увидеть 100 работ калужского фотографа Константина Ширяева.

Как отметил Владимир Жипа, работы Ширяева помогут увидеть красоту природы в большом и малом и обязательно получат отклик в сердцах наших жителей.

Бесплатная выставка работает до конца февраля на Ленина, 124 по будням с 9:00 до 17:00 (в пятницу - до 16.00).

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