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Общество

В Калуге поликлинику на Социалистической доделают в марте

Дмитрий Ивьев
18:11 сегодня
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Окончание ремонта запланировано на следующий месяц, сообщила министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.

Ранее в соцсетях люди выражали беспокойство – сроки поджимают, а половина здания еще не готова.

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