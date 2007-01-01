В Калуге начали обследовать пациентов на новом томографе

Пациентов принимают в областном онкодиспансере, сообщили 18 февраля в региональном министерстве здравоохранения.

- Аппарат обладает высокой точностью диагностики. Благодаря новейшим технологиям, снимки получаются максимально точные и детальные, - заявили в Минздраве. - Это значительно повышает эффективность диагностики различных заболеваний, включая онкологические.

Томограф закупили в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».