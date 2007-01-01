В Калужской области похоронят участника СВО

Владислав Тулупов из Людиново погиб 6 февраля, сообщил во вторник глава городской администрации Игорь Синицын.

Мужчине было 26 лет.

В 2021 году его призвали на срочную службу в армию. Спустя год он подписал контракт с Минобороны, был заместителем командира штурмового взвода. Погиб в результате минометного обстрела.

Тулупова представили к ордену Мужества (посмертно).

Прощание состоится 19 февраля: в 12:00 - в храме Казанской Иконы Божией Матери, в 13:00 – на ул. Козлова, 20.