В Калуге заговорили о демонтаже аварийной колокольни на улице Смоленской

О таком возможном варианте утром 18 февраля в эфире радио «Россия» рассказал начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

По его словам, частичный демонтаж понадобится, если какие-то конструкции нельзя будет спасти. Но это станет известно в ходе ремонтных работ.

Спасать колокольню начнут, предположительно, в марте. На данный момент разработан противоаварийный проект. Он предусматривает усиление фундамента, заполнение пустот под колокольней специальным раствором, а также устройство подпорок.

Работы будет организовывать Калужская епархия, но областные власти пообещали помочь. Также в Калуге рассчитывают на федеральные деньги.

Напомним, об опасном состоянии колокольни православного храма на улице Смоленской стало известно в конце прошлого года. Движение по дороге перекрыли.