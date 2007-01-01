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В Калуге заговорили о демонтаже аварийной колокольни на улице Смоленской

О таком возможном варианте утром 18 февраля в эфире радио «Россия» рассказал начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
Дмитрий Ивьев
09:56 сегодня
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По его словам, частичный демонтаж понадобится, если какие-то конструкции нельзя будет спасти. Но это станет известно в ходе ремонтных работ.

Спасать колокольню начнут, предположительно, в марте. На данный момент разработан противоаварийный проект. Он предусматривает усиление фундамента, заполнение пустот под колокольней специальным раствором, а также устройство подпорок.

Работы будет организовывать Калужская епархия, но областные власти пообещали помочь. Также в Калуге рассчитывают на федеральные деньги.

Напомним, об опасном состоянии колокольни православного храма на улице Смоленской стало известно в конце прошлого года. Движение по дороге перекрыли.

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