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Общество

В Калуге лещина зацвела на 1,5 месяца раньше срока

В понедельник, 17 февраля, кадры из бора опубликовала региональная Дирекция парков.
Дмитрий Ивьев
17:13 сегодня
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Пока это локальное явление, цветут лишь единичные экземпляры.

- К ощутимым последствиям это не приведет, - пояснили в Дирекции. - Однако если оно приобретет массовый характер, а затем морозы вернутся, то можно ожидать как полного отсутствия плодов лещины ближайшей осенью, так и наоборот - урожайного на орехи года. Ведь стрессовые условия у растений часто стимулируют усиленное воспроизведение.

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