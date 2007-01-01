В Калуге лещина зацвела на 1,5 месяца раньше срока

В понедельник, 17 февраля, кадры из бора опубликовала региональная Дирекция парков.

Пока это локальное явление, цветут лишь единичные экземпляры.

- К ощутимым последствиям это не приведет, - пояснили в Дирекции. - Однако если оно приобретет массовый характер, а затем морозы вернутся, то можно ожидать как полного отсутствия плодов лещины ближайшей осенью, так и наоборот - урожайного на орехи года. Ведь стрессовые условия у растений часто стимулируют усиленное воспроизведение.