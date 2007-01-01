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Общество

Стартовала регистрация на конференцию Data Fusion 2025

Открыта регистрация участников на ежегодную конференцию Data Fusion, посвященную работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта.
Дмитрий Ивьев
16:01 сегодня
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Мероприятие пройдет в Москве 16-17 апреля 2025 г. на площадке технологического кластера «Ломоносов». Конференция в пятый раз соберет ведущих экспертов, практиков, известных ученых, исследователей, представителей государства и бизнеса.

В этом году на площадке Data Fusion участников ожидает более 70 сессий. Главной темой 2025 года станет экономика данных и ее ключевые аспекты — основные акторы, ресурсы, вызовы. Ключевые сессии будут также посвящены трендам в области ИИ, технологическому лидерству, масштабированию наукоемких технологий на новых рынках, обмену международным опытом в сфере ИИ.

Одним из главных тематических треков для практиков и исследователей станет генеративный ИИ. Эксперты обсудят широкий круг вопросов — от возможного исчерпания доступных данных для LLM до мультиагентных систем, малых генеративных моделей и RAG.

В сессиях о ключевых направлениях работы с данными — CV, NLP, рекомендательных системах — эксперты поделятся опытом решения актуальных задач. Среди других тем — вычислительная инфраструктура для ИИ-решений, графы знаний, кибербезопасность, DataOps, математическая оптимизация, embodied AI, RL. В треке ML+наука ученые и практики расскажут о новейших исследованиях и практиках на стыке ИИ и естественных наук, фармацевтики, медицины. 

Бизнес-треки конференции посвящены работе с данными в отраслях — от медицины до промышленности, лучшим практикам CDO и новым кейсам применения генеративного ИИ.

В рамках нового трека «Нейротех» пройдет экспертная дискуссия о прорывах и перспективах развития этих технологий, а также кейс-сессия о практическом опыте применения решений сегодня.

На сессиях с участием известных исследователей ИИ, философов, психологов, представителей креативных индустрий будут затронуты аспекты гуманитаристики в развитии ИИ — влияние больших языковых моделей на языковую идентичность, коммуникационные паттерны, творческий и культурный код человечества.

«Конференция Data Fusion — это не просто событие, а важная платформа для обмена знаниями и опытом в области искусственного интеллекта и работы с данными. В условиях стремительного развития технологий, нам необходимо объединять усилия, чтобы создавать инновационные решения, которые будут способствовать устойчивому росту экономики. Мы уверены, что мероприятие уже стало катализатором новых идей и проектов, способствующих трансформации технологий, науки, бизнеса и общества в целом», — прокомментировал Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Во второй день в рамках деловой программы First Russian Data Forum представители государства и бизнеса обсудят вопросы многополярности технологического мира в будущем и роль России в нем, перспективы кооперации в условиях развития технологий.

«Стартовал новый нацпроект, и на форуме мы объединим представителей бизнеса и государства для дискуссий по вопросам управления на основе данных. Экономика данных — движущая сила технологического лидерства страны. В ее основе лежит консолидация усилий отрасли и государства. Второй год подряд Data Fusion и First Russian Data Forum пройдут совместно на одной площадке. Это помогает усилить бизнес повестку и сформировать целостное представление о перспективах рынка данных. Уверен, что объединенный форум вновь станет ядром эффективного партнерства», — отметил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

«Ассоциация более пяти лет последовательно развивает культуру ответственного и эффективного использования данных в России. First Russian Data Forum 2025 — это уникальная площадка для диалога представителей бизнеса, государства и экспертного сообщества о ключевых вызовах и перспективах развития экономики данных. В этом году приглашаем участников Data Fusion и First Russian Data Forum подвести итоги реализации Стратегии развития рынка больших данных до 2024 года, оценить достигнутые результаты и наметить вектор дальнейшего роста отрасли. Убеждена, что наши объединенные мероприятия станут центром конструктивного диалога и выработки решений, способствующих устойчивому росту рынка данных и укреплению технологического суверенитета», — отметила Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных.

В рамках конференции пройдет церемония награждения премии в области технологий работы с данными и ИИ Data Fusion Awards. В этом году в премию впервые включена номинация «Научный прорыв года в ИИ», на которую номинируются авторы лучших научных работ в сфере Data Science и ИИ. Призовой фонд научной номинации составит 3 млн рублей. Также в рамках конференции состоится церемония награждения соревнования Data Fusion Contest.

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