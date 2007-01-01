В Калуге скончался генерал-майор налоговой полиции

Александру Авдееву было 85 лет, сообщили 17 февраля в УМВД по Калужской области.

Авдеев родом из Куйбышевского района.

С 1979 года он служил в Управлении КГБ СССР по Калужской области. А в 1992 году он создавал и возглавил новую структуру – Управление Федеральной службы налоговой полиции России по Калужской области.

В 1995 году Авдееву присвоено звание генерал-майора налоговой полиции. В 2000 году он ушел в отставку.

Прощание состоится 18 февраля в 11:30 в зале прощаний на Воронина, 1 в Калуге.