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Общество

В Калужской области обещают не строить завод на территории родника

Ранее в соцсетях выражали беспокойство жители села Недельное Малоярославецкого района.
Дмитрий Ивьев
14:22 сегодня
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Фото: Вячеслав Парфенов.
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Там находится Кожуховский родник - памятник природы регионального значения.

В понедельник, 17 февраля, ситуацию прокомментировал, глава администрации района Вячеслав Парфенов.

- Заявителю, который направил обращение в поселение о проведении публичных слушаний, предложено отозвать свое обращение, - пояснил он. - Никаких заводов на территории родника возводиться однозначно не будет.

На днях он обещает встретиться с жителями Недельного, чтобы все разъяснить.

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