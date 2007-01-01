В Калужской области обещают не строить завод на территории родника

Ранее в соцсетях выражали беспокойство жители села Недельное Малоярославецкого района.

Фото: Вячеслав Парфенов.

Там находится Кожуховский родник - памятник природы регионального значения.

В понедельник, 17 февраля, ситуацию прокомментировал, глава администрации района Вячеслав Парфенов.

- Заявителю, который направил обращение в поселение о проведении публичных слушаний, предложено отозвать свое обращение, - пояснил он. - Никаких заводов на территории родника возводиться однозначно не будет.

На днях он обещает встретиться с жителями Недельного, чтобы все разъяснить.