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Общество

Жители Калужской области переживают за судьбу Кожуховского родника

Он расположен около Недельного в Малоярославецком районе.
Дмитрий Ивьев
12:53 сегодня
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Фото из архива.
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На странице губернатора от жителей появилось сообщение, что родник передали какому-тио частному предприятию для розлива воды.

В понедельник, 17 февраля, ситуацию прокомментировало министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

Там подтвердили, что родник еще с 2018 года является особо охраняемой природной территорией.

- В его границах любые действия, которые могут изменить гидрологический режим территории, включая забор воды, запрещены, - подчеркнули в министерстве.

Минприроды не выдавало разрешительных документов.

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