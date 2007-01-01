Жители Калужской области переживают за судьбу Кожуховского родника
Он расположен около Недельного в Малоярославецком районе.
На странице губернатора от жителей появилось сообщение, что родник передали какому-тио частному предприятию для розлива воды.
В понедельник, 17 февраля, ситуацию прокомментировало министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
Там подтвердили, что родник еще с 2018 года является особо охраняемой природной территорией.
- В его границах любые действия, которые могут изменить гидрологический режим территории, включая забор воды, запрещены, - подчеркнули в министерстве.
Минприроды не выдавало разрешительных документов.