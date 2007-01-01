Жители Калужской области переживают за судьбу Кожуховского родника

Он расположен около Недельного в Малоярославецком районе.

Фото из архива.

На странице губернатора от жителей появилось сообщение, что родник передали какому-тио частному предприятию для розлива воды.

В понедельник, 17 февраля, ситуацию прокомментировало министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.

Там подтвердили, что родник еще с 2018 года является особо охраняемой природной территорией.

- В его границах любые действия, которые могут изменить гидрологический режим территории, включая забор воды, запрещены, - подчеркнули в министерстве.

Минприроды не выдавало разрешительных документов.