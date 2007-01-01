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Общество

810 калужан за год прошли обучение по нацпроекту

Дмитрий Ивьев
11:00 сегодня
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- Было предложено свыше 350 программ по различным направлениям, включая бухучет, производство, госуправление, логистику, менеджмент, образование, IT, психологию и педагогику, - рассказал 17 февраля министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов.

Работа велась в рамках нацпроекта «Демография».

- Более 78% участников успешно трудоустроились или сохранили занятость, освоив новые компетенции, - подчеркнул Коновалов.

В этом году работа продолжится.

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