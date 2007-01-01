810 калужан за год прошли обучение по нацпроекту

- Было предложено свыше 350 программ по различным направлениям, включая бухучет, производство, госуправление, логистику, менеджмент, образование, IT, психологию и педагогику, - рассказал 17 февраля министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов.

Работа велась в рамках нацпроекта «Демография».

- Более 78% участников успешно трудоустроились или сохранили занятость, освоив новые компетенции, - подчеркнул Коновалов.

В этом году работа продолжится.