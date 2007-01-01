Владислав Шапша призвал студентов вступать в студотряды Калужской области

17 февраля отмечается День Российских студенческих отрядов, напомнил губернатор Калужской области в своем телеграм-канале.

За 2024 год активисты провели 15 крупных мероприятий, среди которых «Неделя в бойцовке», «Мы едины» и другие.

168 членов калужских студотрядов успели поработать в разных уголках страны от Москвы до Камчатки, а также в Египте.

- Студенческие отряды Калужской области готовы принять в свои ряды активных, трудолюбивых, целеустремленных студентов и школьников от 14 лет. Тех, кто считает: труд крут, - подчеркнул Владислав Шапша.