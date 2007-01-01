В Калужской области за год создали 319 номеров в модульных гостиницах
Они появились в Боровском, Дзержинском, Жуковском, Козельском, Малоярославецком, Медынском, Сухиничском, Тарусском, Ферзиковском, Юхновском районах и городе Калуге.
Работы проведены в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры», входящего в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», рассказала 17 февраля министр финансов Калужской области Валентина Авдеева.
В прошлом году на это потратили 420,9 миллиона рублей. Из них 404 миллиона выделил федеральный бюджет.