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Общество

Калужская область сохранила 12 место в рейтинге регионов по качеству жизни

Результаты исследования стали известны в понедельник, 17 февраля.
Дмитрий Ивьев
10:48 сегодня
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Как и в прошлом году, Калужская область заняла 12 место, сообщили в агентстве «РИА Новости».

Наш регион пропустил вперед Воронежскую область, но опередил Белгородскую.

Впереди калужан также Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Тульская область заняла 14 место, Орловская – 36, Брянская – 42, Смоленская – 48.

Авторы исследования учитывали 66 различных показателей, среди которых уровень доходов, занятость, безопасность, демографию, экологию, здравоохранение, транспорт, развитие бизнеса и другие.

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