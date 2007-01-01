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Калужане почтили память воинов-интернационалистов

Дмитрий Ивьев
08:37 сегодня
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36 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля в нашей стране отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В Калуге прошёл митинг, посвящённый этой памятной дате.

«Сегодня мы собрались вместе с ветеранами афганской войны и других локальных конфликтов, вместе с их родными, близкими, друзьями и молодежью, которая воспитывается в духе патриотизма и любви к Родине на примерах наших земляков – настоящих героев. Война в Афганистане - одна из самых трагических, но и одновременно героических страниц летописи советской эпохи. Через неё прошли 650 тысяч советских солдат. Служить они уходили мальчишками, а возвращались ветеранами. Они с честью выполнили свой интернациональный долг. И все мы должны сохранить память о той войне, о подвигах, о славе, о погибших героях», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Участники митинга минутой молчания почтили память павших воинов.

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