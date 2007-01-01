В селе Калужской области уволился единственный почтальон

Теперь пенсионеры вынуждены ходить за пенсиями самостоятельно

Жители села Детчино Калужской области столкнулись с серьезными проблемами в работе местного отделения почты. Как сообщает издание «Осторожно, новости», трудности начались еще в конце 2024 года, а в начале 2025-го ситуация усугубилась после увольнения единственного почтальона. Причиной стала низкая зарплата и высокая нагрузка.

Теперь пожилым жителям села, независимо от состояния их здоровья, приходится самостоятельно ходить за пенсиями и квитанциями. Для многих это становится настоящим испытанием, так как до почты нужно преодолевать значительное расстояние пешком.