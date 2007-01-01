В Калужской области назвали самые редкие и популярные имена новорожденных

Начальник управления ЗАГС Калужской области Варвара Антохина подвела итоги 2024 года, рассказав об именах, которые родители выбирали для своих детей

Среди мальчиков наиболее необычными и редкими именами стали: Велеслав, Иоанн, Данимир, Енисей, Софроний, Феодор и Никанор. Однако самыми популярными именами для мальчиков остались традиционные: Михаил, Артём, Матвей, Александр, Иван, Дмитрий и Максим.

Среди девочек самыми редкими именами оказались: Ефимия, Матрёна, Яролика, Забава, Евника, Златослава, Любава и Глафира. В то же время чаще всего девочек называли именами: Анна, Софья, Василиса, Мария, Варвара, Виктория, Алиса и Полина.