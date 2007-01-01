В январе снизилась активность калужан на рынке жилья

Всего было подано 11 076 заявлений в Управление Росреестра по Калужской области

По сравнению с декабрем 2024 года общее количество заявлений сократилось на 45,8%, а в годовом сравнении с январем 2024 года снижение составило 4,7%.

Особенно заметным стало уменьшение числа заявлений на регистрацию ипотеки. В январе 2025 года таких заявок поступило 526. Это на 43,7% меньше, чем в декабре 2024 года, и на 38,8% ниже показателей января прошлого года.

Также снизился спрос на регистрацию договоров долевого участия. В январе текущего года было подано 108 заявлений. По сравнению с декабрем 2024 года этот показатель уменьшился на 41,6%, а в годовом сравнении с январем 2024 года — на 30,3%.

За отчетный период Управление Росреестра приняло 21 544 положительных решения, что на 39,5% меньше, чем в декабре 2024 года. Однако по сравнению с январем прошлого года этот показатель вырос на 2,5%.