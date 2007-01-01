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Новость дня Общество

В Обнинске стартовал Зимний городской молодёжный слёт

Он проходит с 14 по 16 февраля на базе отдыха «Изумруд»
Дарья Джуманова
10:32 сегодня
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В этом году за победу борются 8 команд, которым предстоит пройти более двадцати спортивных и творческих испытаний.

Слёт начался с ярких и креативных приветствий от каждой команды. Музыка, эмоции и взаимная поддержка участников создали атмосферу настоящего праздника. В администрации города отмечают, что старт мероприятия получился энергичным и запоминающимся.

Итоги слёта будут подведены в воскресенье, 16 февраля.

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