В Калуге приступили к ремонту крыши Присутственных мест
Часть кровли одного из зданий Присутственных мест в Калуге уже снята.
О начале ремонтных работ на объекте культурного наследия федерального значения сообщил в пятницу, 14 февраля региональный «Центр Наследия».
Подрядчик подготовил стройплощадку у «Ансамбля Присутственных мест с парком и собором Троицы».
Работы в доме №5 на площади Старый Торг начались.
- На неделе были проведены работы по демонтажу части фальцевой кровли и старой обрешётки, - сообщили в «Центре Наследия». - Специалисты приступили к созданию новой обрешётки.