В Калуге приступили к ремонту крыши Присутственных мест

Часть кровли одного из зданий Присутственных мест в Калуге уже снята.

О начале ремонтных работ на объекте культурного наследия федерального значения сообщил в пятницу, 14 февраля региональный «Центр Наследия».

Подрядчик подготовил стройплощадку у «Ансамбля Присутственных мест с парком и собором Троицы».

Работы в доме №5 на площади Старый Торг начались.

- На неделе были проведены работы по демонтажу части фальцевой кровли и старой обрешётки, - сообщили в «Центре Наследия». - Специалисты приступили к созданию новой обрешётки.