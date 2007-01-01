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В Калуге приступили к ремонту крыши Присутственных мест

Часть кровли одного из зданий Присутственных мест в Калуге уже снята.
Владимир Андреев
15:55 сегодня
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О начале ремонтных работ на объекте культурного наследия федерального значения сообщил в пятницу, 14 февраля региональный «Центр Наследия».

Подрядчик подготовил стройплощадку у «Ансамбля Присутственных мест с парком и собором Троицы».

Работы в доме №5 на площади Старый Торг начались.

- На неделе были проведены работы по демонтажу части фальцевой кровли и старой обрешётки, - сообщили в «Центре Наследия». - Специалисты приступили к созданию новой обрешётки.

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