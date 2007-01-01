В Калужской области отмечают День памяти о воинах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В районах и городах региона в субботу, 15 февраля, прошли возложения венков и цветом к монументам, памятные мероприятия.

В Обнинске почтили память российских воинов у мемориального камня «Погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и на Северном Кавказе».

В Спас-Деменске цветы возложили к памятникам воинам-интернационалистам, с честью и до конца выполнившим свой воинский долг.

В Тарусе на берегу Оки минутой молчания жители города почтили память павших воинов.

В Юхновском районе в мероприятии приняли участие отряды юнармейцев, представители «Движения первых», кадетские классы и военно-патриотические клубы молодежи Калужской области.

- Сегодня День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, - написал на своей странице в соцсети губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Убеждаюсь вновь и вновь: наши земляки во все времена проявляют мужество и решимость в служении Родине. Показывают пример истинного патриотизма молодому поколению калужан.