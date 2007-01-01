Власти Калуги вновь пытаются заманить предпринимателей на городскую набережную Оки

Семь торговых площадок выставило на торги управление экономики и имущественных отношений Калуги.

Информация о предстоящем аукционе опубликована на площадке торгов 11февраля 2025 года.

Городская управа хочет привлечь на территорию городской набережной продавцов молока, поп-корна, сладкой ваты, вареной кукурузы и других.

Начальная цена контракта, например, на площадку под летнее кафе больше 1 млн. рублей. Такой посчитали цену аренды на пять лет. Пятачок под столик с вареной кукурузой обойдется почти в 80 тысяч на два года.

Набережная Оки пока не стала столь же привлекательной для горожан, как ее соседка у Яченского водохранилища. Окупятся ли вложенные в аренду деньги неизвестно. В 2023 году власти Калуги тоже пытались за деньги пригласить торговцев съедобной всячиной на набережную Оки. Тогда аукцион не состоялся – желающих не нашлось.