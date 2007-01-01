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Общество

В Людиново отремонтируют Дворец культуры имени Г. Д. Гогиберидзе

По этому объекту прошли торги.
Дмитрий Ивьев
16:55 сегодня
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- Здание будем ремонтировать в два этапа, так как работ предстоит много, - рассказал 14 февраля глава администрации района Стефан Перевалов. - Меняем систему отопления, обновляем третий этаж, ремонтируем все лестницы и зрительный зал. Также займемся фасадом, утеплением крыши, санузлами, входными группами и освещением. Приступаем уже в этом месяце.

Также в этом году продолжатся работы в районной библиотеке.

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