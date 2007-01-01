В Людиново отремонтируют Дворец культуры имени Г. Д. Гогиберидзе

По этому объекту прошли торги.

- Здание будем ремонтировать в два этапа, так как работ предстоит много, - рассказал 14 февраля глава администрации района Стефан Перевалов. - Меняем систему отопления, обновляем третий этаж, ремонтируем все лестницы и зрительный зал. Также займемся фасадом, утеплением крыши, санузлами, входными группами и освещением. Приступаем уже в этом месяце.

Также в этом году продолжатся работы в районной библиотеке.