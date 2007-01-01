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Общество

Масштабное соревнование для дата-сайентистов стартует в Москве

Дмитрий Ивьев
14:18 сегодня
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Ежегодное соревнование по машинному обучению Data Fusion Contest 2025 с призовым фондом 3 млн рублей стартует в Москве. По традиции поддержку состязаниям откажут банк ВТБ и IT-холдинг Т1.

В этом году участникам Data Fusion Contest 2025 предложат решить три задачи. В первой задаче – Label Craft – участникам будет необходимо предсказать категорию товаров на основе полученных данных о названиях товаров и их описаний. Во второй задаче – 4cast – участникам предоставляется датасет с синтетическими транзакциями юридических лиц, потребуется предсказать динамику платежей на последующие двенадцать недель. В задаче Distribution участникам предложат на основе статистики счетов банковских клиентов предсказать распределение суммарных остатков на всех накопительных счетах.

Участникам соревнования предоставляется возможность поработать с уникальным датасетом, который состоит из более 200 млн синтетических транзакций клиентов. Участвовать можно или в трех задачах, или же сфокусироваться на решении какой-то одной. Также участников ждут онлайн-митапы с разборами решений от организаторов соревнования.

В рамках соревнования Data Fusion Contest 2025 открыта специальная номинация — Companion, в рамках которой жюри выберет лучшие открытые решения по обеим задачам, опубликованные участниками до завершения испытаний. Оцениваться будет как техническая составляющая предложенного решения, так и реакции на него в паблике.

«Многие компании-лидеры российского рынка запускают проекты, связанные с технологиями ИИ и обработки больших данных. Популярность наших мероприятий растет на протяжении всех пяти лет. В 2024 году к Data Fusion Contest присоединились более полутора тысяч специалистов по работе с данными из 33 стран. Участники соревнования, среди которых были как начинающие дата-сайентисты, так и продвинутые эксперты, представили свыше 6,5 тысячи различных решений», — отметил Максим Коновалихин, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ.

«Команда ИТ-холдинга Т1 уже во второй раз принимает участие в организации масштабных соревнований в сфере технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Data Fusion Contest — это не только состязание, но и площадка для испытания самых смелых идей в области машинного обучения. Мы считаем развитие сообщества дата-сайентистов стратегически важным направлением, так как это позволит сформировать ряд качественных нестандартных решений, которые найдут применение в разных отраслях экономики, укрепить национальную экспертизу и повысить общую зрелость рынка», — прокомментировал Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.

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