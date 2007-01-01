Каждый третий калужанин признался в служебном романе
Опрос проводился накануне Дня всех влюбленных.
В пятницу, 14 февраля, его итоги опубликовал ресурс HeadHunter.
Чаще всего служебный роман был у представителей высшего и среднего менеджмента, работников сферы туризма и ресторанов, а также менеджеров по продажам.
Меньше всего романов в сфере науки и образования.
45% опрошенных калужан рассказали, что знают о романах коллег. В 5% случаев это отношения между руководителем и подчинённым.
При этом каждый третий служебный роман приводил к увольнениям.
Свадьбой закончился каждый пятый роман на работе.
Больше половины калужан считает, что у романов между коллегами нет никаких плюсов.