-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области озеленили школу
Общество

В Калужской области озеленили школу

Проект «Уютная школа» реализован в Авчурино Ферзиковского района.
Дмитрий Ивьев
09:49 сегодня
0 474
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Целью инициативы стало эстетическое оформление внутренних рекреаций школы и школьных кабинетов с помощью комнатных растений, в том числе для улучшения экологической среды и психоэмоционального состояния учеников и педагогов, - рассказал 14 февраля министр финансов Калужской области Валентина Авдеева.

На проект потратили 397,7 тысячи рублей. Из них из областного бюджета выделили 377,8 тысячи.

Закуплены инструменты и оборудование для комнатного цветоводства, растения, горшки и удобрения.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjFOdEt3SDNsdjhPcVVMc2hncnR3OFE9PSIsInZhbHVlIjoiUGdSa3o2Y2ZoZ1RRK2lIS1Z1azREemRoUTRXTXJjSDdBcG0zc2VBTnRTOUN4REdTR1ZkR3FTdzh4TGZlanBEVnFJREt0cktVQnc5U2lIdVVVbWswTXgyV0s5VGJBcUh3bGRzN3ZMcit0eVVrMGxvQ1RRMlp0UytibTQvR2JnTWQ4MTZtcUpHQ0ZmUGFma0Z4UDlFUmZiT0pSaFhtSW02aE1lSjMycVhaeEJwSU16QXA3Mkt4aCtLUmRYdHpoREZ4M1luL3BxNk1JaGFOZjlQTEtPSlpJWDVHUW9tTjEreGdqaUVQSFhRQ01mRUNlT2RSTlBCVEhXZ0xHMzhGeHVuRUV3ang5d2M4RzE2cjJjYUFSSjRqaW5JbFZTQmhuTTJucVR0TkNydEV3RWVNQ0hWMEIzTjRBZkhCL0NlbUJYYWtVU1R3aFNwUXZaSFl2SHRwNWNZWTJqR2JzcUF0LzMyRnR6Vjc0SmdxNXBqNkRNKzl6L2YyeHlEMTViNERET1RFRy9BOUUyZkJuN2JQNjRxRGM1OVkydHhMSnZFZ2dtWjgvdjg5R1lKcXEwRDl0NndXMzdKQllrQ2RqSURkbmxrbCIsIm1hYyI6IjIwNmIxZjI0Zjk2NGUzMmFmMzdkZmE5ZGJlMzcyNGUwZDMxYzlhMDk3ZWVlZGZkYzk1NjllY2JjOGVlOWQ3N2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRNelBDSTN2UjRXRTVHYXBjSU4vRGc9PSIsInZhbHVlIjoiRGFKdklPQVIwM2ZYNkVvWFJyTjVsNmtlMnQxdzNTZkp3emtBdU93V1c2dkpibDViMWg5enpFL1Vsc1VialFERWVXd1ZtRkJzVlp2UHF4U0lJem5YeHlveHJIeEpnckdTNSs2WUFvUWtydlUyOW9hbW5BdjNLQXlPNHZTTTN3RldMOWo1ZHRDSVFPU2YvTElZdVh2Z1NjNW9NWHc5NCtteWFNRk9tTWFFUUcrS0h2TUdua21id2xQbjhKSXU4aEQzV1dsbmlNSTJRWTZ2OW82dWRxeUJTNkl2cE5FZzVqczQxN2hRM1pUSk9ZL2hNaGlTRXk3NXJsbm83SE05YllxN3M5b1VTVkNua3pGVlJnQVdweE1WbkZkQ2N6OGNHWlpKakw1aHloV1hDRDJLcUt6MU9nNTZxZCtuaW1aRHBoL0twdzJSRXRTZmMvbFpVS0tXemZvVis0ajA5VkUvektVZlBSTWlLak5lYkpJSkNCR0sxcEk4M2ttbTEzLzl5aVd5ODhaS3RHUzJQSFk0YlIzNzVEREFScDFEb2dIb3lORUZMUnUvU09Qb29DdlVlM1ZhTE9tbDlpMzFhNkFkMlFxRklhY0tHL3ZTd3c1MnpaSEl4aEJIQklpTnBZQVV2UlkyTlAzcFZlMmpScm1hYnNyODYwWG5kRXNHdGtxeVlRYW1vS0k0Q3NNdnpDSGlVQmd6WGRFQVByUTNTemd3WG1QTGdzSkhORTdRbDB0VG9TOExTMkFPTlI4MGxJM2pCSHg3QmhJMFY5czdjT0x1M3FlVWwyTHMxWWR6clNpcEJuYkJPZHVyc2tqMHcwa2tyTjhyRzczWFA0eXdBMDNkays5cCIsIm1hYyI6ImI1MzMyMTc5MzdkZTMzZTRkMjA4MGE1M2Q1NzUyOTBmOTU3YTAyNjEwMTZmYzA1NjgwNWYzZDhkMmRiOWQwZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+