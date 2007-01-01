В Калужской области озеленили школу

Проект «Уютная школа» реализован в Авчурино Ферзиковского района.

- Целью инициативы стало эстетическое оформление внутренних рекреаций школы и школьных кабинетов с помощью комнатных растений, в том числе для улучшения экологической среды и психоэмоционального состояния учеников и педагогов, - рассказал 14 февраля министр финансов Калужской области Валентина Авдеева.

На проект потратили 397,7 тысячи рублей. Из них из областного бюджета выделили 377,8 тысячи.

Закуплены инструменты и оборудование для комнатного цветоводства, растения, горшки и удобрения.