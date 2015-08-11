Калужские предприниматели установили порядка девяти тысяч терминалов для оплаты улыбкой

Это поможет калужанам упростить процесс покупок, сделать его более удобным, быстрым и безопасным

В Калужский области установлено порядка девяти тысяч POS-терминалов Сбера с возможностью оплаты покупок улыбкой. Оплачивать покупки улыбкой могут все желающие старше 18 лет вне зависимости от того, клиентами каких банков они являются.

Сервис оплаты по биометрии называется «Оплата улыбкой». Он позволяет приобрести товар, даже если с собой нет карты, наличных или смартфона. Оплатить покупки улыбкой можно в аптеках, супермаркетах, магазинах одежды и обуви, кофейнях и пекарнях.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Технологии не стоят на месте, и наша задача – сделать их максимально полезными для людей. Оплата улыбкой – это не просто инновация, а реальное решение для тех, кто оказался в ситуации, когда под рукой нет карты или наличных. В регионе уже более 6,5 тысяч торговых точек внедрили биометрические терминалы, и покупатели привыкают к этой технологии как к привычному и удобному способу оплаты. Мы видим, как быстро жители региона осваивают новые технологии, и это вдохновляет нас на дальнейшее развитие подобных сервисов».

Анна, жительница Калуги:

«Оплата по биометрии делает процесс покупок комфортнее. Теперь можно не переживать, если забыл дома кошелек или телефон. Улыбнуться и оплатить покупку — это так просто! А еще приятные мелочи, вроде анимации с танцующим котиком, добавляют радости в повседневный процесс. Надеюсь, вскоре такая технология станет доступна повсеместно, ведь она действительно делает жизнь легче и приятнее».

Биометрический сервис оплаты работает с точностью распознавания 99,999%, причем на точность не влияют изменения во внешности человека — например, борода, очки или головные уборы.

Чтобы подключить сервис «Оплата улыбкой» в приложении СберБанк Онлайн, нужно выбрать платёжную карту и создать код безопасности. Проще всего это сделать, если сказать виртуальному ассистенту СберБанк Онлайн «Оплата улыбкой» и следовать инструкции.

Клиентам других банков необходимо настроить распознавание лица в приложении «Госуслуги Биометрия» — для этого нужно дать согласие на обработку биометрии на Госуслугах, а после сделать селфи. Затем авторизоваться через сервис Сбер ID, выбрать карту удобного для вас банка для оплаты и создать код безопасности, который может понадобиться для подтверждения покупок. Всё это можно сделать в личном кабинете Сбер ID.