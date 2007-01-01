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Общество

Юрий Моисеев принял участие в форуме «Малая родина – сила России»

Дмитрий Ивьев
08:10 сегодня
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Форум объединяет лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций и экспертов для обсуждения актуальных вопросов и выработки стратегий развития муниципалитетов. Он направлен на обмен опытом и поиск решений для наиболее актуальных проблем муниципального управления, а  также создает возможности для нетворкинга и установления партнерских отношений между различными уровнями власти и бизнеса.

«На площадке Центра международной торговли обсудили вопросы контрольно-надзорной деятельности в сфере местного самоуправления, принципы и перспективы государственного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, повышение эффективности и прозрачности муниципальных закупок, жилищный контроль, а также Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Все эти вопросы напрямую влияют на качество управления в регионах и муниципалитетах», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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