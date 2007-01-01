В Кирове откроют отделение гемодиализа

Оно должно заработать в районной больнице в течение года, сообщил 13 февраля глава местной администрации Игорь Феденков.

- К сожалению, отделения гемодиализа есть только в областных больницах, до которых нужно добраться и затем провести еще 4–5 часов на лечении, - отметил он. - Учитывая, что люди должны проходить процедуры через день, они вынуждены подстраивать ритм своей жизни под расписание проведения этих процедур.

В прошлом году губернатор Калужской области Владислав Шапша дал поручение о запуске нового отделения.

- В этом году его планируется открыть. Сегодня посетили объект, - пояснил Феденков. - В помещении уже проведен ремонт. Теперь здесь есть комната отдыха для пациентов, санузел, кабинет врача, складские помещения, в которых будут храниться необходимые растворы, и сам кабинет для проведения процедуры. Главврач больницы Татьяна Варочко рассказала о работе в этом направлении, также показала сердце отделения — техническую комнату с системой, подготавливающей медикаменты.

Новое отделение сможет посещать около 40 пациентов из нескольких районов.