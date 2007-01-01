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«Единая Россия» представила предложения для включения в новую Стратегию развития образования

Партия выступила с предложением открыть широкую дискуссию по давно назревшему комплексу вопросов.
15:37 сегодня
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В ходе заседания партийной комиссии по образованию и науке секретарь Генсовета Владимир Якушев обратил внимание, в частности, на образовательные стандарты и уровень учебной нагрузки.

Сегодня это волнует в первую очередь учеников и их родителей, которые отмечают как увеличение числа обязательных предметов, так и рост объемов и сложности домашних заданий, с которыми не справиться без помощи взрослых.

Председатель Генсовета отметил, что новая Стратегия должна обеспечить необходимый баланс между соразмерной возможностям учеников нагрузкой и должным качеством образования.

Создание достойных условий для работы учителей также вошло в сферу партийных приоритетов. Это касается не только изменение системы оплаты, которая позволила бы педагогам полностью посвятить себя школе и не отвлекать время и силы на репетиторство. Не менее важно снять с них груз бюрократических задач и отчетности.

- Для школьных учителей необходимо обеспечить соответствие оплаты и нагрузки, чтобы наиболее востребованные специалисты получали адекватное вознаграждение за свою работу, - убежден Владимир Якушев.

В настоящее время по поручению Президента в некоторых регионах уже проходит тестирование новой схемы оплаты труда, которая призвана в том числе и выровнять зарплаты у учителей в разных городах и областях. В следующем году эта модель распространится на всю страну.

Что касается вузов, то здесь проблема иного характера – колоссальный разрыв в уровне зарплат у преподавателей и руководителей. Председатель Генсовета считает, что вознаграждение в первую очередь должно отражать вклад конкретного специалиста в образовательный процесс, а справедливая оплата труда может быть важным критерием общей эффективности учебного заведения.   

Не могла остаться без внимания партии и система ЕГЭ, дискуссии о которой зачастую уходят уже в политическую плоскость. По мнению председателя Генсовета, настало время определиться со способом государственной аттестации для выпускников – либо сохранить нынешнюю практику и перестать о ней спорить, либо окончательно от нее отказаться, сменив на что-то другое.

Тема среднего профессионального образования также попала в поле зрения Генсовета. Здесь речь шла о наделении специальными полномочиями глав регионов, которые могли бы строить систему местного образования не по общим лекалам, а с учетом местных особенностей, возможностей, а главное – потребностей. 

- Очень важно, чтобы в финальной версии документа мы увидели действующие механизмы, комплексные программы, когда система ценностей на всех уровнях образования формируется не только через предметное обучение, но и через просветительские, общественно значимые отраслевые проекты развития культуры, спорта и общества в целом, - подчеркнул Владимир Якушев.

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