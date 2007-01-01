Немцу из Тарусского района вручили российский паспорт

Документ 13 февраля из рук губернатора Владислава Шапши получил Лев Зейбель.

В декабре он в рамках прямой линии с президентом рассказывал, что хочет стать россиянином.

Зейбель родом из Челябинской области, но после распада СССР переехал в Германию, там получил паспорт этой страны.

Пять лет назад он вернулся в Россию. В Тарусском районе живет его жена.

- Рассчитываем, что своим трудом и своим служением Лев Иванович станет достойным гражданином Родины, - отметил губернатор.