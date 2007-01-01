Через digital к сердцу: топ-5 подарков, которые удивят, но не разорят

Прошла почти половина февраля, а значит приближаются три популярных и любимых многими праздника. Однако поиск подарка – дело не из простых. Мы решили упростить эту задачу и составили универсальный список, что можно подарить на 14, 23 февраля и 8 марта для друзей и близких любого возраста, а еще – самому себе! Спойлер: это не гель для душа.

В каждый праздник люди делятся на два лагеря: тех, кто любит заморачиваться и дарить подарки, и тех, у кого ноль идей. Особенно если нужно удивить и друга, и партнера, и брата, и сестру, и родителей. Ведь для них нужно подобрать что-то особенное и учитывать их вкусы. Но мы нашли выход и подготовили 5 универсальных вариантов.

1. Поддержите онлайн-интересы

Сегодня почти каждый из нас пользуется различными онлайн-сервисами – для кино, общения, музыки, электронных книг и многого другого. В зависимости от наших предпочтений этот список увеличивается. Поэтому первым универсальным подарком мы решили предложить годовую подписку на любимые сервисы. Это точно покорит сердечко вашего «mon ami» или «mon amour». Как правило, это просто промокод, который потом нужно будет ввести в личном кабинете.

Если вам кажется, что одной подписки мало – объедините сразу несколько и оплатите их. Не переживайте, с MiXX от T2, который включил в себя самые разные предложения, такой подарок обойдется в несколько раз выгоднее. При этом тот, кому он предназначается, сможет сам отобрать нужные сервисы. Среди них: Яндекс Плюс, включая Кинопоиск, Wink, VK Музыка, Ozon Premium и другие. Вы можете выбрать для подарка 2 варианта: MiXX S или MiXX Max. В последнем, например, можно добавить больше любимых сервисов, а дарить их можно на 3, 6 или 12 месяцев. Подойдет для абонентов любых операторов.

И не забудьте красиво его преподнести. Ведь даже цифровые подарки можно оформить с душой – распечатать промокод и положить его в небольшую коробочку.

2. Вручите умный гаджет

Такому технологичному подарку будет рад и ребенок, и взрослый. Например, умная колонка ответит на любой вопрос, создаст нужную атмосферу, настроит сценарий и даже будет управлять умным домом, если он есть. А если нет, может, это станет отличным началом к его обустройству.

Или взять смарт-часы, в том числе детские, ТВ-приставку, наушники и даже хорошенький телефон. Опять же, на любой возраст из этого списка точно найдется что-то по душе. При этом, абоненты T2 могут получить приятный бонус, если обменяют неиспользованные минуты и гигабайты на скидку на гаджеты и устройства.

3. Комбинируйте несколько подарков

Раз уж мы идем по современному цифровому списку, продолжим тему с телефонами. Особенно актуальным такой подарок будет для тех, кто давно хотел новенький смартфон – неважно, это продвинутый подросток или ваша мама.

На рынке есть самые разные предложения – в среднем от 10 тысяч рублей до 100 и более, зависит от предпочтений и возможностей каждого. При этом, можно получить скидку до 40%, если вы одновременно оплатите страховку нового устройства и мобильную связь T2 на 3 месяца. Бонусом к такому «Комбо» идет мультиподписка MiXX S на 3 месяца бесплатно.

А еще, если с 12 февраля по 25 марта в новом смартфоне вы активируете свою SIM от T2 (только что купленную или прежнюю), вы получите дополнительные бонусы. Это бесплатная подписка MiXX S на полгода, а если она уже есть – 300 Гб трафика. Единственное – модель вашего телефона должна быть выпущена в период с 2022 года по 2025.

4. Не игнорируйте эмоции

Подарок необязательно должен быть вещественным. Один из самых ярких подарков – эмоции. Это может быть поход в театр, кино, музей или активное времяпрепровождение. А может, простой уютный вечер с доставкой еды и домашним киномарафоном. Найти идеи, подобрать наиболее интересные предложения и воспользоваться скидками можно в программе лояльности «Больше».

5. Покажите новое

Словом, подарите путешествие на двоих или для шумной компании. Выбрать топовые и наиболее интересные места вам поможет Тревел-Гид. Здесь собраны самые разные локации – от заведений с удивительными гастрономическими сочетаниями и традиционными блюдами до ярких достопримечательностей.

С таким списком идей хватит сразу на несколько поводов. Поздравляем с наступающими праздниками и желаем их провести «на ура»!

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