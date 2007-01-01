Снегопады надвигаются на Калужскую область

Дмитрий Ивьев

Осадки могут вернуться в наш регион в последние две недели зимы.

1944

Дмитрий Ивьев 1944 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники