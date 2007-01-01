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Снегопады надвигаются на Калужскую область

Осадки могут вернуться в наш регион в последние две недели зимы.
Дмитрий Ивьев
11:14 сегодня
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Синоптики ожидают снег уже в субботу, 15 февраля.

Сильные снегопады возможны в начале следующей недели.

Однако, как уже не раз было в этом году, прогнозы могут резко поменяться.

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