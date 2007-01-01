Сотрудники аппарата Городской Думы отправили подарки бойцам в зону СВО

Калужанам, проходящим службу в зоне проведения специальной военной операции, отправлены подарки ко Дню защитника Отечества. Волонтёры доставят их в подразделения на передовой.

«Вместе с сотрудниками аппарата Городской Думы собрали средства и отправили к празднику гостинцы нашим защитникам: кружки, растворимый кофе и сладости. Это поможет им вспомнить мирную жизнь, покажет, что в родном городе их любят и ждут, в тылу работают, приближая нашу общую победу!», – рассказал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.