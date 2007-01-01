Владислав Шапша встретился с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком
Разговор состоялся на площадке Всероссийского научно-исследовательского института радиологии и агроэкологии.
Губернатор напомнил, что сейчас готовится новый нацпроект «Биоэкономика». Он нацелен на создание инфраструктуры для разработки уникальных технологий.
Ковальчук отметил большой потенциал института в Обнинске, который является частью Курчатовского института.
Шапша считает, что в Обнинске должны развивать новые прорывные проекты в сфере биотехнологий и трансплантологии.