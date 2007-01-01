Владислав Шапша встретился с президентом Курчатовского института Михаилом Ковальчуком

Разговор состоялся на площадке Всероссийского научно-исследовательского института радиологии и агроэкологии.

Губернатор напомнил, что сейчас готовится новый нацпроект «Биоэкономика». Он нацелен на создание инфраструктуры для разработки уникальных технологий.

Ковальчук отметил большой потенциал института в Обнинске, который является частью Курчатовского института.

Шапша считает, что в Обнинске должны развивать новые прорывные проекты в сфере биотехнологий и трансплантологии.